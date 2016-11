Fokke & Sukke-boek krijgt twee Piet-omslagen

ROTTERDAM - Het nieuwe boek van Fokke & Sukke krijgt twee verschillende omslagen. Op de ene cover van Het Afzien van 2016 staat een nieuwe Roetveegpiet, op de andere staat een ‘ouderwetse’ Zwarte Piet.

Door ANP - 8-11-2016, 16:55 (Update 8-11-2016, 16:55)

Dat hebben de makers dinsdag bekendgemaakt in NRC Handelsblad, waar de strip elke dag in verschijnt. “Wij willen niemand voor het hoofd stoten”, stelt tekenaar Bastiaan Geleijnse. “Als je een Pietmensch bent, kies je voor de traditionele Piet. Zo niet, dan kies je de Roetveegpiet.”

Zwarte Piet ligt de afgelopen jaren steeds meer onder vuur omdat het een racistische karikatuur zou zijn. Onder meer de VN en de Kinderombudsman stelden dat het personage veel jonge kinderen met een donkere huidskleur kwetst en dat Nederland het figuur aan zou moeten passen.

Sinterklaasjournaal

Verschillende steden, zoals Amsterdam en Den Haag, hebben dit jaar besloten geen of nauwelijks Zwarte Pieten meer op te voeren bij de Sinterklaasintocht. RTL maakte onlangs bekend ook geen Zwarte Pieten meer op te voeren in uitzendingen of reclames. De NTR wil nog niet zeggen hoe Piet er dit jaar in de uitzendingen van het Sinterklaasjournaal uitziet.

Een aantal vaste medewerkers van het programma, zoals Erik van Muiswinkel, Jochem Myjer en Dolores Leeuwin, stapten op omdat zij zich niet konden vinden in de manier waarop het programma met de roep om veranderingen omgaat.