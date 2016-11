Susan Visser krijgt rol nieuwe seizoen Smeris

ANP Susan Visser krijgt rol nieuwe seizoen Smeris

HILVERSUM - Susan Visser en Tjebbo Gerritsma spelen mee in het derde seizoen van de BNN-politieserie Smeris. Dat maakten BNN en producent Pupkin dinsdag bekend. Momenteel zijn de opnames in volle gang. De uitzendingen beginnen 22 januari op NPO3.

Door ANP - 8-11-2016, 16:31 (Update 8-11-2016, 16:31)

In het derde seizoen gaat Smeris internationaal: niet alleen jagen Theo Kamp (Jeroen van Koningsbrugge) en Willem Niessen (Dennis van de Ven) op een uit Duitsland afkomstige ’diplomaat’, maar samen met bureau Tilburg moeten ze ook nog even de EU redden en het terrorisme bestrijden.

Volgens BNN speelt Susan de rol van Laura den Dooyer, een Tilburgse journaliste met een traumatisch verleden. Voor een goed verhaal schroomt Laura niet om haar charmes in te zetten en die richt ze dit seizoen voornamelijk op Niessen.

Onderbuik

Tjebbo Gerritsma speelt de nieuwe rol van rechercheur Tjebbo Leeksma. "Leeksma schreeuwt wat zijn onderbuik hem ingeeft, wil zich koste wat kost hogerop werken en maakt het Theo en Willem allesbehalve makkelijk", zegt een woordvoerder van de productie.

Nieuwe rollen zijn er ook voor Filip Peeters, Illias Adab, Richard Gonlag, Stefanie van Leersum, Ergun Simsek, Alkan Coklu, Ilker Delikaya en Mattijn Hartemink.

Naast de hoofdrolspelers Van Koningsbrugge en Van de Ven keert een groot aantal acteurs terug in de cast, onder wie Kiki van Deursen, Hans Ligtvoet, Daan van Dijseldonk en Xander van Vledder. Patrick Stoof is in het derde seizoen te zien in een nieuwe rol, als verlamde tweelingbroer van Freddy van Nuenen die om het leven kwam in het eerste seizoen. Ook Myranda Jongeling en Chava Voor in ’t Holt blijven deel uitmaken van de vaste cast.