Freek Vonk met virtuele leeuw in HMH

AMSTERDAM - Freek Vonk voegt een nieuwe dimensie toe aan zijn liveshows die hij in de kerstvakantie geeft in de Heineken Music Hall. Hij deelt het podium met een virtuele leeuw. De bioloog geeft een serie van zeven voorstellingen in de HMH. Dinsdag is de zevende show toegevoegd aan de reeks voorstellingen.

Door ANP - 8-11-2016, 15:51 (Update 8-11-2016, 15:51)

In de shows komen levensgrote dieren tot leven met gebruik van speciale videotechnieken zoals een hologram van een leeuw. Freek: "Dit wordt waanzinnig. Ik hoop dat iedereen op z’n stoel blijft zitten want de effecten zijn zo realistisch dat je ervan schrikt."

In de familieshows vertelt Freek over zijn avonturen en geeft hij een kijkje in de dierenwereld. Daarnaast zal hij weer vragen uit het publiek beantwoorden.