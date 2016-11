Gwyneth Paltrow lanceert natuurlijk parfum

NEW YORK - Gwyneth Paltrow lanceert Edition 01, een parfum gebaseerd op natuurlijke ingrediënten. Zo weet People.

Door ANP - 8-11-2016, 7:00 (Update 8-11-2016, 7:00)

De 44-jarige actrice brengt sinds 2008 een wekelijkse e-nieuwsbrief uit genaamd Goop. Ze schrijft onder andere over mode, accessoires, kunst en cultuur. Goop brengt inmiddels huidverzorgings- en andere producten uit, op basis van natuurlijke ingrediënten. Paltrow kondigt nu aan dat ze ook een parfum op de markt brengt.

"Ik ben een ontzettend gek op parfum. De geuren laten je reizen in de tijd, naar het verleden of naar de toekomst en je dromen", aldus Paltrow. Edition 01, zoals de geur heet, is gericht op meiden en jonge vrouwen. "Het is een parfum die niet schadelijk is en dat is voor onze dochters belangrijk", legt de actrice uit.

Edition 01 is geen goedkope parfum. Het luchtje kost 150 euro per flesje van 100ml maar volgens Paltrow is dat vanwege de authentieke en natuurlijke ingrediënten. "Er wordt vreselijk veel geld verdiend met parfums. Onze marge is normaal, we verdienen er minder op". Waar en wanneer de geur in Nederland te koop zal zijn is nog niet bekend gemaakt.