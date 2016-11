Tito Jackson wil reünie van The Jacksons

LAS VEGAS - Tito Jackson wil de voormalige band The Jacksons weer bij elkaar brengen. Dat meldt New York Daily News maandag.

Door ANP - 8-11-2016, 5:45 (Update 8-11-2016, 5:45)

De beroemde popband The Jackson Five met Tito, Jackie, Jermaine, Marlon en Michael Jackson had precies vijftig jaar geleden, in 1967, zijn doorbraak met hun optreden in het Apollo Theater. Na het overlijden van Michael in 2009 werkten de vier overgebleven broers aan een reality-tv-programma over het leven van de familie maar kregen de show niet van de grond.

De vier broers kwamen in 2012 kortstondig bij elkaar voor een muzikale reünie en maakten zelfs plannen voor een tour maar ook dat kwam niet van de grond en de geplande concerten werden afgezegd. "We moeten gewoon bij elkaar komen en muziek gaan maken", aldus Tito Jackson.

Tito is enthousiast over de zwangerschap van Janet Jackson: "Ik ben blij een oom te worden", zei de 63-jarige zanger. Al bekende hij ook zijn zus al een tijdje niet te hebben gesproken.