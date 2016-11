Brad Pitt verschijnt alleen op de rode loper

NEW YORK - Brad Pitt verschijnt woensdag voor het eerst alleen op de rode loper in Westwood, in de Amerikaanse staat Californië. Dat meldt Page Six maandag.

Door ANP - 8-11-2016, 3:31 (Update 8-11-2016, 3:31)

De 52-jarige acteur is momenteel verwikkeld in een scheiding met actrice Angelina Jolie, met wie hij zes kinderen heeft. Volgens ingewijden heeft Pitt al zijn mediaoptredens voor zijn nieuwe film Allied afgezegd. De scheiding en het gevecht om de voogdij van de kinderen beheerst al het nieuws rond de acteur en actrice.

In september ging het gerucht dat Pitt met zijn tegenspeelster in Allied, Marion Cotillard, een kortstondige affaire zou hebben gehad. Beide acteurs ontkenden de berichten en Cotillard vertelde zwanger te zijn van haar echtgenoot Guillaume Canet.

"Hij probeert zo min mogelijk aandacht op zich te vestigen, hij verzet zich nergens tegen en wil zijn rechten als vader van de kinderen veiligstellen", aldus een bron. Wel gaat Pitt woensdag naar de premiere van Allied. "Hij heeft nog enkele afspraken om de film te promoten", laat Paramount Studios weten.