Veiling liefdesbrief Judy Garland aan Sinatra

BOSTON - Een liefdesbrief in 1949 geschreven door actrice Judy Garland aan zanger Frank Sinatra gaat onder de hamer. Dat meldt Page Six maandag.

Door ANP - 8-11-2016, 3:30 (Update 8-11-2016, 3:30)

Garland, die in 1949 nog getrouwd was met regisseur Vincente Minnelli, had een hartstochtelijke affaire met Sinatra. Het stel schreef elkaar een aantal liefdesbrieven. In de brief die in Boston onder de hamer gaat schrijft Garland: "Je zei dat je onachtzaam was. Maar lieverd, dat is niet te vergelijken met de enorme blijdschap die je me hebt gegeven. Ik zal de uren die we samen hebben doorgebracht nooit vergeten!".

De verkering tussen Sinatra en de Wizzard Of Ozz-actrice ging in de jaren 50 van de vorige eeuw een paar keer aan en uit. Garland scheidde van Minnelli en trouwde in 1952 voor de derde keer, met impresario Sidney Luft. Maar tijdens dat huwelijk bleven Garland en Sinatra elkaar zien en brieven schrijven.

Wat de liefdesbrief moet opbrengen heeft het veilinghuis in Boston niet bekend gemaakt.