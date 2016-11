Jon van Eerd strikt Ellie Lust voor komedie

AMSTERDAM - Politiewoordvoerder Ellie Lust is te horen in de nieuwe theatervoorstelling Harrie let op de kleintjes van Jon van Eerd. Zij heeft een tekst ingesproken die tijdens de komedie te horen is door een politieportofoon. Lust heeft de rol maandag ingesproken.

Door ANP - 7-11-2016, 19:25 (Update 7-11-2016, 19:25)

In de komedie wordt het personage Harrie Vermeulen achterna gezeten door de politie als een avond babysitten niet loopt zoals gepland. “We zochten iemand om een politietekst in te spreken en mijn man, die het stuk ook produceert, kwam met het idee van Ellie”, vertelt Van Eerd. “Zij heeft een enorm kenmerkende stem. En het is een vrolijke knipoog naar de werkelijkheid.”

Lust zei meteen ja toen ze gevraagd werd. “Het is heel bijzonder wat er allemaal voortvloeit uit mijn deelname aan Wie is de mol”, vertelt ze lachend. “Maar als een theatericoon als Jon van Eerd je benadert met zo’n verzoek, dan is er maar één antwoord mogelijk.” Wel herschreef Lust de tekst die de acteur haar toestuurde. “Het was naar mijn mening niet waarheidsgetrouw genoeg, dat vond ik wel een voorwaarde.”

De politiewoordvoerder heeft naar eigen zeggen slechts één keer eerder mee gedaan aan een toneelstuk. "Op de lagere school heb ik een keer juffrouw Jo gespeeld, maar dat is gelukkig iedereen weer vergeten.” Harrie let op de kleintjes is de negende voorstelling die Van Eerd maakt rond het personage Harrie Vermeulen. De voorstelling gaat volgende week in première en is daarna tot eind april in heel Nederland te zien.