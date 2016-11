Van Rijsselberghe eerste gast 24 uur met...

HILVERSUM - Windsurfer Dorian van Rijsselberghe, voormalig hockey-international Ellen Hoog en voormalig profvoetballer Pierre van Hooijdonk zijn te gast in de sporteditie van het interviewprogramma 24 uur met... Peter Heerschop, die het programma gaat presenteren voor KPN, kondigde zijn eerste gasten maandagmiddag aan in de Coen & Sander Show op Radio 538.

Dorian van Rijsselberghe, tweevoudige olympisch kampioen, staat voor de keuze of hij nog eens vier jaar doorgaat met topsport of kiest voor zijn gezin. Hij legt Peter in de eerste aflevering op 11 december uit hoe zwaar zijn sport eigenlijk is en daagt hem ook fysiek uit.

Hockeyster Ellen Hoog maakte onlangs bekend dat ze stopt als international. Peter vraagt haar hoe ze terugkijkt op het roerige jaar voor haar laatste Olympische Spelen in Rio de Janeiro en zingt met Ellen een karaoke-duet. Peter Heerschop wil van Pierre van Hooijdonk weten wat voor trainer hij zelf zou willen zijn en welke club hij zou willen trainen.

Het interviewprogramma, dat acht jaar lang te zien was bij de VPRO, is voortaan als sporteditie te zien op KPN Presenteert.