Domien Verschuuren naar Champions League

AMSTERDAM - ''Als je de radio met voetbal vergelijkt, dan is het maken van de ochtendshow als spelen in de Champions League.'' Domien Verschuuren is vereerd dat hij vanaf volgende week de vroege ochtend voor zijn rekening mag nemen bij NPO 3FM.

Door ANP - 7-11-2016, 17:44 (Update 7-11-2016, 17:44)

Hij volgt Giel Beelen op, maar ziet zichzelf niet als 'de nieuwe Giel'. ''Ik ben opgegroeid met de ochtendshow van Giel en heb er onwijs van genoten, maar dit wordt een heel nieuw programma'', zei hij maandag bij de presentatie van de nieuwe programmering in de A'DAM Toren in Amsterdam.

Onder de noemer 'Domien, Jouw Ochtendshow' neemt de dj vanaf maandag elke werkdag van 06.00 tot 10.00 plaats achter de microfoon. Over het vroege opstaan, maakt hij zich nog niet zo'n zorgen. ''De langste periode dat ik het programma heb gedaan, was drie weken toen Giel op vakantie was. Ik had er toen niet zoveel moeite mee. Maar het heeft natuurlijk een enorme impact op je leven.''

Na een, volgens Domien, ''erg relaxte'' tijd met een radioshow in de avond, is het volgens hem wel eens tijd om wat meer met zijn dag te doen. In het nieuwe programma speelt de actualiteit een belangrijke rol. Verschuuren krijgt hierbij hulp van Malou Holshuijsen, die eerder voor NPO Radio 1 werkte. ''Ze is geen sidekick, maar een nieuwsdame die voor de duiding zorgt.'' Het nieuws van de dag combineert de dj met het nieuws van de luisteraars en natuurlijk muziek.

Bij de presentatie van de programmering werd duidelijk dat 3FM zich meer wil profileren als jongerenmerk, waarbij naast radio ook content wordt gemaakt voor allerlei andere platforms zoals podcasts, vlogs, playlists en social media. Domien kan zich hier helemaal in vinden. ''We willen echt zijn waar de luisteraar is. Ik ben veel meer dan een radio-dj, ik heb een eigen vlog en ben actief op bijvoorbeeld Snapchat en Instagram. Daardoor ben ik altijd bereikbaar op de plekken waar de luisteraars ook zijn.''