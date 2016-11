Stoppen met ochtendshow dubbel voor Giel

ANP Stoppen met ochtendshow dubbel voor Giel

AMSTERDAM - Hoewel hij het een beetje flauw vindt om te zeggen, kijkt Giel Beelen er stiekem wel naar uit dat hij vanaf volgende week niet meer elke werkdag zo vroeg zijn bed uit hoeft. De 3FM-dj stopt na 12,5 jaar met de ochtendshow en dat betekent dat hij zijn wekker voorlopig niet meer om 04.30 uur hoeft te zetten.

Door ANP - 7-11-2016, 17:08 (Update 7-11-2016, 17:08)

"Ik ben er in al die jaren nooit aan gewend geraakt. En toen ik gisteren bij de MTV-awards moest afhaken bij de afterparty dacht ik wel, was het maar alvast volgende week dan was ik gewoon gebleven. Maar ik heb er nooit over gezeurd. Zodra ik onder de douche stond, dacht ik altijd 'oh leuk, ik ga lekker plaatjes draaien en een beetje ongein uithalen'.''

Giel is vrijdag voor het laatst in de vroege ochtend te horen op de NPO 3FM. ''Het is wel een heel gek en ook wel dubbel gevoel dat het stopt. Maar ik heb het een half jaar geleden aangekondigd, dus laat het nu ook maar zo zijn. Ik zal het alleen wel gaan missen.''

Hoogtepunten

Na 12,5 jaar vindt hij het moeilijk om concrete hoogtepunten uit zijn show te noemen. ''Het is van alles, op muzikaal gebied de kleinste artiest groot zien worden tot Adele. Maar ook alles wat veel stof deed opwaaien en de band met de luisteraars, die hun ziel en zaligheid met me deelden zoals ik dat ook met hen deed.''

De dj verlaat de zender niet, Hij krijgt een nieuw programma, On Stage, waarin hij op de vrijdag-, zaterdag- en zondagavond een podium biedt aan nieuw muzikaal talent. ''Ik kijk daar heel erg naar uit en heb het idee dat hier alles samen komt.''

Ondanks dat Giel niet meer zo vroeg hoeft op te staan, zal hij toch zeker zijn wekker zetten om zijn opvolger te horen: Domien Verschuuren. ''Ik vind het een topgozer en een goede radiomaker. Ik denk dat het heel heel frisse show wordt.''