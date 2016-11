Bridget Jones’s Baby succesvolste film 2016

AMSTERDAM - Bridget Jones’s Baby, het derde deel in de komische reeks over een neurotische televisieproducente, is de succesvolste bioscoopfilm in Nederland van 2016. Dat heeft distributeur Universal Pictures maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 7-11-2016, 13:47 (Update 7-11-2016, 13:47)

De film, die nog steeds in 135 zalen draait, heeft meer dan 9,45 miljoen euro opgebracht en is door bijna 1,1 miljoen mensen gezien. Hiermee heeft de romantische komedie de andere koplopers, The Jungle Book en Finding Dory, ingehaald.

In het derde deel keert actrice Renee Zellweger weer terug als het roemruchte personage uit de boekenreeks. Een zwangerschap nadat zij binnen één week het bed heeft gedeeld met haar oude (Colin Firth) en haar nieuwe liefde (Patrick Dempsey) zet het leven van Bridget Jones op z'n kop.