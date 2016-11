Jasper van Kuijk presenteert Cameretten 2016

ANP Jasper van Kuijk presenteert Cameretten 2016

ROTTERDAM - Cabaretier en Volkskrant-columnist Jasper van Kuijk presenteert dit jaar het festival Cameretten in Rotterdam. Dat heeft het festival maandag bekendgemaakt. Van Kuijk won het festival zelf in 2010.

Door ANP - 7-11-2016, 12:57 (Update 7-11-2016, 12:57)

De 51e editie van Cameretten vindt van 23 tot en met 26 november plaats in het Luxor-theater in Rotterdam. Cameretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Tot de bekende kandidaten en winnaars van de afgelopen jaren behoren Patrick Laureij, het duo Rundfunk, Diederik Smit en Daniël Arends.

Van Kuijk toert op dit moment met zijn derde voorstelling Onder de streep. Behalve als cabaretier maakte hij ook naam als wetenschapper en columnist. Onlangs bracht Van Kuijk onder de titel Hoe moeilijk kan het zijn? een bundeling uit van stukken die hij in de Volkskrant publiceerde over gebruiksgericht ontwerpen.