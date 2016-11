Muzikanten laten tour Angela Schijf stoppen

ANTWERPEN - De Antwerpse rechtbank van koophandel heeft een deel van de Nederlandse tournee verboden van het toneelstuk Kreutzersonate. Actrice Angela Schijf en haar echtgenoot Tom Van Landuyt zouden hiermee van 8 november tot en met 28 januari in Nederland op tournee gaan.

Door ANP - 7-11-2016, 12:00 (Update 7-11-2016, 12:00)

Het verbod is volgens persbureau Belga afgekondigd op verzoek van twee muzikanten die meewerkten aan de Vlaamse theatertournee van het stuk, maar die in Nederland vervangen worden. Het tweetal heeft ook een deel van de muziek van de voorstelling samengesteld. Het gezelschap Naastdeburen, dat de voorstelling produceert, gaat tegen het besluit van de rechtbank in beroep.

De voorstelling mag tot 1 januari nog wel worden opgevoerd, mits met andere muziekstukken dan in de originele Belgische versie te horen waren. De rechter is coulant omdat het logistiek heel lastig is dit eerste deel van de tournee nog af te gelasten. Na 1 januari mag Kreutzersonate niet meer in Nederland worden gespeeld. Voor dit tweede deel van de tournee zijn al 8500 kaarten verkocht.

Kreutzersonate is een theaterbewerking van het geruchtmakende boek dat Lev Tolstoj in 1891 publiceerde. De novelle, vernoemd naar een compositie van Ludwig van Beethoven, schetst hoe passionele liefde gedoemd is om op te branden. Schijf en Van Landuyt spelen een koppel waarvan de relatie onder druk komt te staan als zij de pianist Michaël leert kennen en met hem musiceert. De intimiteit die door de muziek ontstaat, maakt haar man gek van jaloezie.