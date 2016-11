Raemon Sluiter weg als columnist bij AD

ROTTERDAM - Oud-tennisprofessional Raemon Sluiter stopt als columnist voor het Algemeen Dagblad. Dat schrijft hij zelf maandag in zijn laatste column.

Door ANP - 7-11-2016, 11:49 (Update 7-11-2016, 11:49)

“Kan nu een heel stoer verhaal vertellen dat het niet te combineren was met m'n baan als tenniscoach, het schrijven van een column voor een tv-gids, het opnemen van een shampooreclame en God mag weten wat ik nog meer allemaal uitspook”, aldus Sluiter. “Maar de waarheid ligt net even iets anders. Ik ben er gewoon uitgegooid. Er gaat met een aantal columnisten gewerkt worden, die meerdere keren per week gaan schrijven. Dat wilde de krant u waarschijnlijk niet aandoen. Kan ik ze moeilijk kwalijk nemen.”

Sluiter schreef sinds 2013 columns voor AD. De laatste column verscheen in het Rotterdamse gedeelte van de krant. De oud-tennisser zegt het jammer te vinden dat hij moet stoppen. “Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik het ook niet zo heel erg vind, ook een beetje vanwege het altijd maar moeten hebben van een mening. De columns over de dingen die zich in m'n leven afspeelden, gingen me makkelijk af.”

Tennisballen

Stukjes over zijn privéleven gingen hem gemakkelijk af, “zelfs over de meest zware onderwerpen als overlijden van dierbaren en de daaropvolgende depressie. Maar juist de zaken die me raakten of opvielen, maar iets verder van me afstonden, kostten me regelmatig veel moeite. Zo'n gevoel van: moet ik u nu vertellen wat ik hiervan vind? Zit u echt op een mening te wachten van iemand die er puur inhoudelijk gezien de tennisballen verstand van heeft?”

Stiekem hoopt de scribent ergens dat er massaal door lezers wordt geprotesteerd. “Dat u met z'n duizenden naar het Stadhuisplein gaat vanavond om te protesteren. Maar mocht u het voor kennisgeving aannemen, er verder niet echt een mening over hebben, of er voor kiest om die voor u te houden: even goeie vrienden.”