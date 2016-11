NPO gaat serie Petticoat eerder uitzenden

HILVERSUM - De serie Petticoat van KRO-NCRV begint eerder dan aangekondigd.

Door ANP - 7-11-2016, 11:29 (Update 7-11-2016, 11:29)

De eerste aflevering zou in eerste instantie half december te zien zijn. Maar door het wegvallen van de serie La Famiglia op de donderdagavond heeft Publieke Omroep besloten drie weken eerder met Petticoat te beginnen. De serie gaat nu van start op 24 november.

De muzikale serie Petticoat is gebaseerd op de musical over een Gronings meisje dat in de jaren vijftig naar de grote stad trekt in de hoop daar carrière te maken als zangeres. In de musical werd deze rol gespeeld door Chantal Janzen, in de serie is de rol overgenomen door Abbey Hoes. Acteur Hajo Bruins prolongeert zijn rol als vader. Andere grote rollen in de serie zijn voor Kay Greidanus, Jason de Ridder, Anneke Blok en Freek Bartels.

De serie La Famiglia, over het wel en wee van een familie die een pizzeria runt, werd afgelopen week vrij abrupt verplaatst van de donderdag- naar de zondagavond. Dit paste volgens AVROTROS ‘beter in de opbouw van de donderdagavond’. Door het verplaatsen van de serie haakte driekwart van de kijkers af.