Gaite Jansen heeft vaste rol in BBC-hitserie

ANP Gaite Jansen heeft vaste rol in BBC-hitserie

LONDEN - De Nederlandse actrice Gaite Jansen heeft een vaste rol in het vierde seizoen van de BBC-hitserie Line of Duty bemachtigd. Dat heeft haar agent maandag bekendgemaakt. De opnames vinden momenteel plaats in Groot-Brittannië.

Door ANP - 7-11-2016, 9:54 (Update 7-11-2016, 9:54)

Line of Duty is een van de populairste Britse politieseries van dit moment en trekt wekelijks miljoenen kijkers. De serie vertelt over een speciale eenheid die zich bezighoudt met het bestrijden van corruptie binnen het politieapparaat. Het personage dat Jansen speelt heet Hana Reznikova, al is nog niet bekendgemaakt wat haar functie in het verhaal is.

De serie wordt in Nederland nog niet uitgezonden. Het is de tweede grote rol in een Engelstalige serie die de 24-jarige actrice heeft bemachtigd. Eerder was Jansen ook al te zien in de BBC-hit Peaky Blinders, over een bende die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. De Nederlandse actrice deelde in deze serie de set met sterren als Cilian Murphy en Sam Neill.

In Nederland was de actrice onder meer te zien in films als Hoe duur was de suiker, 170 Hz en Knielen op een bed violen. Voor die laatste twee rollen ontving zij Gouden Kalf-nominaties. Ook speelde de actrice onder meer in De Stille Kracht bij Toneelgroep Amsterdam.