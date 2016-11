Lady Gaga noemt Melania Trump hypocriet

NEW YORK - De plannen van Melania Trump voor als ze First Lady wordt, zijn bij veel mensen niet in goede aarde gevallen. Lady Gaga viel de vrouw van Donald Trump zondag aan op Twitter.

Door ANP - 7-11-2016, 4:01 (Update 7-11-2016, 4:01)

Melania liet vorige week in een speech weten zich in te willen gaan zetten tegen cyberpesten. Gaga vindt dat huichelachtig. In een tweet gericht aan het voormalig model schrijft ze "Zeggen dat je voor 'anti-pesten' staat is hypocriet. Je echtgenoot is een van de meest notoire pestkoppen die we ooit hebben gezien."

De zangeres heeft haar steun voor Hillary Clinton de laatste dagen verder opgeschroefd. Haar twitternaam heeft ze veranderd in #VoteHillary en ze liet zich op een vliegveld in Japan fotograferen met een grote hoed met een 'Stem' embleem erop.