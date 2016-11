Wie gaat er met een MTV EMA naar huis?

ROTTERDAM - Welke wereldsterren winnen zondagavond een MTV EMA 2016? Beyoncé en Justin Bieber maken de meeste kans op een European Music Award. Beiden zijn vijf maal genomineerd. Adele is kanshebber in vier categorieën. Martin Garrix en Afrojack kunnen winnen in de categorie Best Electronic.

Rihanna en Drake maken in drie categorieën kans op de muziekprijs, zo zijn ze beiden onder meer genomineerd met hun nummer Work in de categorie Best Song. Andere genomineerden in de categorie Best Song zijn Adele met Hello, Justin Bieber met Sorry, Lukas Graham met 7 Years en Mike Posner met I took a pill in Ibiza.

In de categorie Best Video neemt Beyoncé het met haar clip Formation op tegen Up&Up van Coldplay, Famous van Kanye West, The Less I Know the Better van Tame Impala en Starboy van The Weeknd ft. Daft Punk.

Race

In de categorie Best Female concurreert Adele met Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna en Sia. Bij de mannen zijn Calvin Harris, Drake, Justin Bieber, Shawn Mendes en The Weeknd in de race.

Punkband Green Day is al zeker van een award. De punkband ontvangt tijdens de show in Rotterdam Ahoy de MTV Global Icon Award. Eerder deze week kreeg de Rotterdamse rapformatie Broederliefde al een MTV EMA voor beste Nederlandse act.

In totaal zijn er zestien categorieën. Rapper G-Eazy, popster Charli XCX, hiphop-artiest Tinie Tempah en acteur/muzikant Idris Elba zullen zondag een award uitreiken. De uitreiking vindt plaats in Ahoy Rotterdam. De awardshow is vanaf 21.00 uur rechtstreeks te zien op MTV.