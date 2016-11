Kerry Katona wil Barbie worden

ANP Kerry Katona wil Barbie worden

LONDEN - Kerry Katona wil er net zo uitzien als Barbie. De zangeres van Atomic Kitten zou volgens Britse media al een aantal operaties ingepland hebben om het uiterlijk van de beroemde speelgoedpop aan te nemen.

Door ANP - 6-11-2016, 16:48 (Update 6-11-2016, 16:48)

Zo wil ze haar lippen laten opvullen en haar gezicht laten inspuiten met botox. Verder denkt ze aan haarimplantaties en wil ze haar lichaam trainen voor de perfecte Barbielook.

Kerry heeft in het verleden al aan haar buik en taille laten sleutelen. Maar nu zijn de verbouwingsplannen nog ingrijpender, zegt een bron tegen The Sun. Ze draagt al een speciale band om haar middel voor een zandlopertaille, ook al werd dat haar, zo kort na een andere operatie die ze onderging, ten sterkste afgeraden.

Closer Magazine schrijft dat vrienden van Kerry zich een beetje zorgen maken over de operatieplannen. Ze vinden dat Kerry te hard van stapel loopt.

De 36-jarige Kerry is moeder van vijf kinderen. De zangeres is ook host van een succesvolle bingo-site. Daarmee won ze eerder dit jaar een prijs voor beste nieuwe website in Groot-Brittannië.