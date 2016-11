Advocaten zoeken slachtoffer Michael Jackson

LOS ANGELES - Jordan Chandler, de Amerikaan die als eerste Michael Jackson aanklaagde voor kindermisbruik, lijkt van de aardbodem verdwenen. Volgens TMZ zijn de advocaten van een ander slachtoffer van The King of Pop op zoek naar hem. Ze willen dat hij getuigt in de zaak.

De nu 36-jarige Chandler hield aan de aanklacht zo’n 20 miljoen dollar aan schadevergoeding over. Wade Robson, een choreograaf en producer, wil ook een aanklacht indienen. Daarom willen zijn advocaten Chandler horen. Omdat die onvindbaar is, hebben ze nu hun pijlen gericht op Lilly, de zus van Chandler.

Die zit echter niet op het oprakelen van de zaak van haar broer te wachten. De familie werd namelijk flink gestalkt door fans van Jackson en daar zaten behoorlijk wat dreigementen tussen. Bovendien baalt ze ervan dat de advocaten haar willen horen in de kwestie. Ze willen weten of Lilly wist van misbruik op Neverland. “Maar ik was vijf toen het gebeurde. Ik weet daar helemaal niks van”, zegt ze. Ze heeft intussen de rechter gevraagd ervoor te zorgen dat ze niet wordt opgeroepen als getuige.