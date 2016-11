Meat Loaf haat zijn grootste hit

LONDEN - Meat Loaf heeft een grote hekel aan zijn monsterhit I Would Do Anything For Love. Dat vertelde hij tijdens een chatsessie voor AOL. Vooral aan het live zingen van de song heeft de zanger een hekel.

6-11-2016

Ondanks zijn haat-liefdeverhouding met het lied, probeert Meat Loaf zijn fans niet teleur te stellen en zingt hij het bij ieder optreden. “Maar het publiek verwacht perfectie en dat is op een podium niet altijd te doen”, zegt hij. “Vaak baal ik na een optreden omdat ik vind dat ik het lied weer niet goed genoeg heb gezongen.”

I Would Do Anything For Love is ook de inzet van de enige ruzie die Meat Loaf heeft gehad met producer Jim Steinman. “De pers denkt dat we elkaar niet kunnen luchten of zien, maar dat is niet zo”, vertelt hij over de grote man achter Bat Out Of Hell, het album waarmee Meat Loaf in de jaren zeventig definitief doorbrak bij het grote publiek.

Kauwgom

Steinman en Meat Loaf kregen ruzie over de manier waarop het lied gezongen diende te worden. De producer had daar andere ideeën over dan de zanger. Meat Loaf werd kwaad en kieperde de piano van Steinman omver. “Daarna hebben we het ding weer goed gezet en met kauwgom een paar losse onderdelen vastgeplakt.”

Meat Loaf was afgelopen week in Londen voor de première van de musical Bat Out Of Hell. Daarin zijn bekende songs van Meat Loaf te horen, zoals Paradise By The Dashboard Light en Two Out Of Three Ain’t Bad.