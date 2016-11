Monique Klemann maakt soloplaat

AMSTERDAM - Monique Klemann, bekend als zangeres van Loïs Lane, heeft een EP uitgebracht. Op het mini-album staan vijf songs. De plaat maakt deel uit van een trilogie, vertelt Monique aan De Telegraaf.

6-11-2016

In het voorjaar komt deel twee uit. Monique kiest ervoor om EP’s uit te brengen in plaats van een heel album. Het moet fris en verrassend blijven. “Ik wil niet te lang wachten met uitbrengen van dingen die me inspireren”, legt ze uit. “Dit opdelen is ook een goeie stok achter de deur. Drie, vier nummers dat lukt me wel, ineens een heel album daar zou ik vreselijk tegenop zien.”

Monique had al wat songs liggen. Ze moest alleen wachten op het juiste moment om de nummers op te nemen. Dat moment kwam toen ze nog wat ander materiaal had geschreven. Een van de songs nam ze op met de bekende Chinese jazzartiest Coco Zhao. “Het is een gezellig zooitje”, zegt ze over de EP.

De zangeres is van plan om met haar solomateriaal op tournee te gaan, maar ze blijft wel met zus Suzanne optreden als Loïs Lane.