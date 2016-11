Verhoeven: Amerikaanse actrices wezen Elle af

ANP Verhoeven: Amerikaanse actrices wezen Elle af

LOS ANGELES - Paul Verhoeven kon geen Amerikaanse actrices vinden voor zijn film Elle. Alle Amerikaanse actrices die hij benaderde, wezen de hoofdrol in de erotische thriller af, vertelde de Amerikaans-Nederlandse regisseur dit weekend op een filmevenement van Deadline.

Door ANP - 6-11-2016, 10:07 (Update 6-11-2016, 10:07)

Elle vertelt over een zakenvrouw (Isabelle Huppert) die achter haar verkrachter aan gaat. De Franse film, gebaseerd op de roman Oh van Philippe Djian, dingt namens Frankrijk mee naar een nominatie voor de Oscars voor de beste niet-Engelstalige film. Daarnaast maakt Elle kans op drie European Film Awards, werd zaterdag in Sevilla bekend.

Het is de eerste speelfilm van Verhoeven in tien jaar tijd. ''Ik stapte echt in het diepe. Het was een avontuur, want Elle is heel wat anders dan Showgirls'', zei hij in Hollywood. Oorspronkelijk zou de film niet in Frankrijk maar in de Verenigde Staten worden opgenomen, met een script van de Amerikaan David Birke. Maar Amerikaanse actrices waren niet te porren voor de hoofdrol. ''De talenten die wij benaderden zeiden allemaal nee tegen de hoofdrol'', zei Verhoeven.

''Ze hebben nooit precies uitgelegd waarom. Het is waarschijnlijk niet zozeer door de verkrachting in het script, wat toch een erg belangrijk thema is op dit moment in de media. Het is denk ik meer de ontwikkeling van het verhaal in de derde akte van de film, als de hoofdpersoon ontdekt wie de dader is. Amerikaanse filmwetten zouden voorschrijven dat het hoofdpersonage wraak zou nemen, maar dat doet ze niet."

Het Amerikaanse script is daarna teruggezet in het Frans. In Isabelle Huppert vond Verhoeven zijn ideale hoofdrolspeelster. ''Achteraf bezien ben ik van mening dat deze film zonder Isabelle Huppert niet gemaakt had kunnen worden."