1,7 miljoen kijkers voor Als de dijken breken

AMSTERDAM - Bijna 1,7 miljoen kijkers stemden zaterdagavond af op NPO1 voor de eerste aflevering van de nieuwe televisieserie Als de dijken breken. Alleen het NOS Journaal (2,1 miljoen) en Ik hou van Holland op RTL4 (1,7 miljoen) trokken meer kijkers, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 6-11-2016, 9:09 (Update 6-11-2016, 9:09)

Als de dijken breken is een zesdelige televisieserie die vertelt over een hedendaagse watersnoodramp in Nederland en delen van Vlaanderen. Gijs Scholten van Aschat speelt in de serie de premier. Loek Peters en Susan Visser spelen een echtpaar. Aart Staartjes is in de serie te zien als violist.

De VARA-show De Kwis begon zaterdagavond het nieuwe seizoen met 1,2 miljoen kijkers, goed voor een zesde plaats in de lijst van best bekeken programma's.