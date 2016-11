DeLange werkt in Nashville aan nieuwe muziek

NASHVILLE - Ilse DeLange heeft zich teruggetrokken in Nashville om nieuwe muziek te schrijven. Ze heeft zich met drie nieuwe gitaren opgesloten in een woning in de Amerikaanse stad om aan verse liedjes te werken. Op Instagram plaatst de zangeres zaterdag een foto van de nieuwe instrumenten, met de mededeling; 'home bound today'.

DeLange en haar band The Common Linnets brachten eind 2015 hun meest recente album II uit. De laatste twee weken van november toert de band door Duitsland en Oostenrijk.