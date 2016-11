Britney Spears geniet van Australisch schoon

LAS VEGAS - Britney Spears heeft vrijdagavond in Las Vegas samen met haar moeder genoten van de stripteaseshow van de Australische act Thunder from Down Under. Op Instagram deelt de zangeres een kiekje van de show en is te zien dat ze na afloop met de zeven gespierde mannen op de foto mocht.

Door ANP - 5-11-2016, 14:15 (Update 5-11-2016, 14:15)

'Girls night out with the boys from down under', schrijft ze op Instagram.

Spears heeft zelf een show in de gokstad, maar was vrijdag een avond vrij en dat vierde ze met haar moeder bij de mannelijke stripact.