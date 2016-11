John Cleese in stemmencast Elliot

ANP John Cleese in stemmencast Elliot

LONDEN - De Britse komiek John Cleese is toegevoegd aan de stemmencast van de animatiefilm Elliot: The Littlest Reindeer. Ook comédienne Samantha Bee, bekend als correspondent van The Daily Show, en acteur Martin Short (Saturday Night Live) nemen stemmen voor hun rekening in de kerstproductie.

Door ANP - 5-11-2016, 13:39 (Update 5-11-2016, 13:39)

Elliot: The Littlest Reindeer is gebaseerd op de gelijknamige Canadese filmhit. Elliot is de naam van een paardje dat een van de rendieren van de kerstman wil opvolgen.