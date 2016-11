Calvin Harris bedankt Taylor Swift toch nog

LOS ANGELES - De vermeende samenwerking tussen ex-geliefden Calvin Harris en Taylor Swift voor de hit This is What You Came For was maandenlang voer voor geruchten. Harris ontkende de bijdrage van Swift aan het nummer dat hij uitbracht met Rihanna, maar vrijdag bedankte hij zijn ex ineens op Twitter voor de succesvolle samenwerking.

Door ANP - 5-11-2016, 11:53 (Update 5-11-2016, 11:53)

Taylor zou het nummer voor haar toenmalige liefje hebben geschreven, maar wilde haar eigen naam er niet aan verbinden. De populaire Schotse dj bracht de track uit met Rihanna die de zang voor haar rekening nam. Tijdens een radio-interview ontkende Harris stellig ooit te hebben samengewerkt met Taylor Swift, wat naar verluidt de aanleiding werd van hun veelbesproken breuk.

De hit behaalde vrijdag de dubbel platina-status, waarop Harris op Twitter Rihanna en Swift bedankte voor hun bijdragen aan het nummer.