The Voice of Holland naar 3 miljoen kijkers

ANP

HILVERSUM - De kijkcijfers van The Voice of Holland blijven stijgen en naderen de mijlpaal van 3 miljoen kijkers. Vrijdagavond stemden 2.921.000 kijkers af op de 'blind auditions'. De show is daarmee veruit het best bekeken programma van de vrijdagavond, blijkt uit de ranglijst van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 5-11-2016, 8:37 (Update 5-11-2016, 8:37)

Sinds TVOH het zevende seizoen twee weken geleden opende met 2.761.000 kijkers zitten de kijkcijfers in de lift. Ter vergelijking: in januari keken ruim 2,6 miljoen kijkers naar de door Maan gewonnen finale. Mogelijk passeert TVOH binnenkort de grens van 3 miljoen kijkers, dat is sinds het derde seizoen in 2012 niet meer gebeurd.

Na The Voice of Holland trok het NOS Journaal vrijdagavond met 2.152.000 de meeste kijkers. Op de derde plaats in de ranglijst staat RTL Late Night met bijna 1,7 miljoen.

De eenmalige editie van Maestro Eén voor Kinderen staat op de dertiende plaats. 813.000 kijkers zagen Carlo Boszhard deze benefietshow winnen.