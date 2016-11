Thomas Berge en vriendin laten tattoo zetten

AMSTERDAM - Thomas Berge en zijn vriendin Cassidy hebben vrijdag een bezoekje gebracht aan een tattooshop in Geldrop. Ze lieten allebei een tatoeage zetten.

Thomas liet de aartsengel Michael op zijn onderarm tatoeëren. De 26-jarige zanger moest maar liefst acht uur in de stoel plaatsnemen voordat de tattoo af was. Maar daar zat Berge niet mee. In een filmpje op Instagram laat hij weten dat de pijn wel 'meevalt'.

''Na een kennismaking bij ons thuis mocht ik vandaag bij hém op de stoel liggen. Waanzinnig blij met het resultaat'', schreef Thomas bij een kiekje van het eindresultaat. Maar de blonde zanger is nog lang niet klaar. Er staan hem nog meer sessies te wachten, van in totaal veertig uur. Het is niet bekend wat Berge nog meer laat tatoeëren.

Thomas' vriendin Cassidy was eigenlijk alleen mee om haar nieuwe liefde te steunen, maar besloot eenmaal daar ook een tattoo te laten zetten. Het is haar eerste. ''Pijn is fijn, zullen we maar zeggen'', schreef ze op Instagram. De blondine liet een roos vereeuwigen voor haar moeder.