ANP Beau Schneider keert terug in GTST

HILVERSUM - Beau Schneider kruipt opnieuw in de huid van Tim Loderus in Goede tijden, slechte tijden. De comeback werd vrijdag bekendgemaakt in RTL Boulevard.

Door ANP - 4-11-2016, 20:54 (Update 4-11-2016, 20:54)

Beau nam afgelopen maart nog afscheid van de soapserie. De 28-jarige acteur stopte uit eigen beweging met GTST. Hij zei toen dat hij niet steeds dezelfde rol wilde spelen en dat hij zich ging richten op nieuwe projecten. Maar nu keert hij dus toch terug naar Meerdijk.

Schneider suggereert in een filmpje op de Instagram van GTST dat hij niet voorgoed terug is. ''Hoe lang ik blijf kan ik nog niet zeggen. Ik wil het spannend houden. Blijf vooral kijken waarom Tim terugkomt."