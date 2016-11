Record voor The Simpsons met nieuwe seizoenen

ANP Record voor The Simpsons met nieuwe seizoenen

LOS ANGELES - The Simpsons wordt met twee seizoenen verlengd. Daarmee schrijft de animatieserie geschiedenis. Het is de langstlopende tv-show ooit, schrijft Variety.

Door ANP - 4-11-2016, 20:18 (Update 4-11-2016, 20:18)

Zender FOX heeft het 29e en 30e seizoen besteld bij de makers van de serie rondom donutliefhebber Homer Simpson en zijn gezin. Dat betekent dat de geanimeerde sitcom in seizoen 30 maar liefst 669 afleveringen telt. Geen enkele andere televisieshow, geanimeerd of niet, kreeg dit voor elkaar.

Het record van de meeste afleveringen was in handen van de westernserie Gunsmoke, die van 1955 tot en met 1975 op de buis te zien was. De makers wisten 635 afleveringen te maken.

The Simpsons was voor het eerst in 1989 te zien. Inmiddels is het een icoon van de popcultuur geworden. De serie won de afgelopen 26 jaar onder meer 32 Emmy's, 34 Annie Awards en een Peabody Award. Ruim 7 miljoen Amerikanen volgen The Simpsons.