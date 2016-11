Freek Vonk mag opnieuw college geven bij DWDD

AMSTERDAM - Freek Vonk mag voor de tweede keer een college geven voor DWDD University. Dat doet de bioloog op 9 december, zo maakte de VARA vrijdagavond bekend.

Door ANP - 4-11-2016, 20:09 (Update 4-11-2016, 20:09)

Vonk zal volgende maand de 1100 aanwezigen in de Amsterdamse Gashouder onderwijzen over de evolutie. Hij zal het onder meer hebben over bizarre manieren van voortplanting, survival of the fittest en overlevingsstrategieën. Net als vorige keer neemt Freek levende en opgezette dieren mee en dit keer ook zeldzame fossielen. Zo staat er straks een geraamte van een mammoet in de Gashouder.

''In dit college gaan we een prachtige reis door de tijd maken. Van het allereerste leven op aarde, de allereerste eencelligen, de eerste dieren die zelfstandig konden bewegen en vervolgens het land gingen koloniseren, tot het tijdperk van de dino’s en de evolutie van de mens. Het wordt een schitterende en adembenemende reis!'', aldus de bioloog.