Dave Roelvink moet vertellen over wild feest

ANP Dave Roelvink moet vertellen over wild feest

BADHOEVEDORP - Dave Roelvink moet donderdag bij de rechter komen vertellen wat er is gebeurd op een wild feest in Burgerbrug in 2014. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij kostbare sieraden heeft gestolen van de familie die het feest gaf. Het feest eindigde met seks met de dochter des huizes. Daarvan is een filmpje gemaakt dat op internet is verspreid.

Door ANP - 4-11-2016, 16:10 (Update 4-11-2016, 16:10)

Roelvink was met vrienden op het feest vol drank en drugs. Vier van hen moeten ook voorkomen. De vrienden zouden hebben gefilmd wat er tussen de Expeditie Robinson-deelnemer en de dochter gebeurde. De dj ontkent niet dat het feest uit de hand liep.

Roelvink is dit najaar elke week op televisie te zien als deelnemer aan het RTL-programma Expeditie Robinson. Hij geldt als een van de populairste deelnemers. De rechtbank verwacht veel aandacht voor het proces en houdt de zitting daarom in het Justitieel Complex op Schiphol. De zaak tegen de vijf mannen neemt naar verwachting twee dagen in beslag.