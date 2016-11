Zeldzaam boek J.K. Rowling onder de hamer

LONDEN - Een bijzondere editie van het sprookjesboek The Tales of Beedle the Bard van J. K. Rowling gaat volgende maand onder de hamer. Veilinghuis Sotheby's hoopt dat het boek omgerekend zo'n 563.000 euro opbrengt, meldt de BBC.

Door ANP - 4-11-2016, 15:33 (Update 4-11-2016, 15:33)

Rowling gaf het boekwerk in 2007 cadeau aan uitgever Barry Cunningham. De omslag van deze zogeheten Moonstone-uitgave is van kostbaar geitenleer en ingelegd met edelstenen. In de opdracht bedankt de Harry Potter-auteur Cunningham, omdat hij als een van de eerste uitgevers brood zag in haar succesvolle kinderboekenreeks.

The Tales of Beedle the Bard, in Nederland bekend onder de titel Vertelsels van Baker de Bard, is een spin-off van de Harry Potter-reeks. Het verhaal bestaat uit vijf sprookjes die Perkamentus aan Hermelien Griffel naliet.

Het is niet de eerste keer dat Sotheby's een bijzondere uitgave van het kinderboek veilt. Een anonieme bieder telde in 2007 1,95 miljoen pond neer voor de Moonstone-uitgave. Onlineverkoper Amazon gaf later toe de koper van het boek te zijn.