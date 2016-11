Tweede nummer 1-album voor Kensington

ANP Tweede nummer 1-album voor Kensington

AMSTELVEEN - Kensington heeft met overweldigende voorsprong de leiding gepakt in de Album Top 100. Het nieuwe album van de Utrechtse rockband, Control, werd afgelopen week ruim vier keer zo veel verkocht en gestreamd als de nummer twee: Lijpe. Leonard Cohen, vorige week de nummer 1, valt terug naar plaats 3.

Door ANP - 4-11-2016, 14:56 (Update 4-11-2016, 14:56)

Met Control bereikt Kensington voor de tweede keer de nummer 1-positie van de albumlijst. Voorganger Rivals wist het twee jaar geleden in eerste instantie twee weken vol te houden en bereikte maanden later nogmaals voor een week de top. Onder invloed van de nieuwe plaat weet het deze week zelfs weer een plekje bij de bovenste tien te bereiken. In de 117e week klimt het album van 21 naar 8.

Voor Kensington kan de dag niet meer stuk. Eerder vrijdag gingen de kaarten voor hun twee Ziggo Dome-shows in 2017 in de verkoop. Binnen enkele uren waren die beiden uitverkocht. Vanwege de grote vraag is er voorlopig een extra concert aangekondigd. Een woordvoerder wilde nog niet zeggen of er meer in het verschiet lag.

Album Top 10 week 45

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Kensington - Control

2. (-) Lijpe - Jackpot

3. (1) Leonard Cohen - You Want It Darker

4. (-) Paul de Leeuw - Land van mij

5. (6) Kinderen voor Kinderen - Voor altijd jong! - 37

6. (3) Jonna Fraser - Blessed

7. (7) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

8. (21) Kensington - Rivals

9. (2) Anouk - Fake It Till We Die

10. (11) Justin Bieber - Purpose