ANP Robbie Williams snapt ergernis van Bieber

LONDEN - Robbie Williams begrijpt heel goed waarom Justin Bieber zich ergert aan gillende fans tijdens concerten. Bieber onderbrak vorige maand zijn concert in Manchester omdat het publiek maar niet stil werd.

Door ANP - 4-11-2016, 13:23 (Update 4-11-2016, 13:23)

"Ik snap dat wel. Ik vind het al moeilijk om op de juiste woorden te komen zonder publiek. Dus als 16.000 mensen schreeuwen terwijl je iets probeert te zeggen, snap ik die ergernis", zei Williams tegen de BBC.

De 42-jarige Brit adviseert zijn jonge collega wel een luchtigere toon aan te slaan als hij zijn fans terechtwijst. "Je moet zoiets met humor doen. Of helemaal niet."

Bieber werkte zijn show in Manchester wel af, maar weigerde nog een woord te wisselen met de fans. Een week later erkende de Canadese popster in een brief dat deze actie 'niet perfect' was.