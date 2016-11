Klaas van Kruistum wil vaker dirigeren

ANP Klaas van Kruistum wil vaker dirigeren

AMSTERDAM - Klaas van Kruistums deelname aan de Maestro-special vrijdagavond op NPO 1 had zo een onderdeel uit zijn eigen programma Klaas kan alles kunnen zijn. De presentator nam de haast onmogelijke uitdaging aan om zich in korte tijd om te scholen tot dirigent. En dat viel nog niet mee, laat Klaas weten aan BuzzE. Toch heeft hij de smaak te pakken.

Door ANP - 4-11-2016, 7:28 (Update 4-11-2016, 7:28)

Gewapend met MP3-speler oefende Klaas zich thuis en op reis een slag in te rondte. Het KRO-NCRV-gezicht was naar eigen zeggen dan ook zeer gemotiveerd. “Ik dacht: ik ga ze even een poepie laten ruiken!”

“Ik heb ooit eens vier jaar viool gespeeld dus ik ben niet helemaal amuzikaal”, vertelt Klaas, die zich al snel realiseerde dat dirigeren toch wel iets anders is. “Ik kreeg een paar weken van te voren het nummer en ja, waar begin je dan. Ik kan je vertellen: het is ingewikkelder dan het lijkt.” Helemaal vlekkeloos verliep zijn deelname dan ook niet, verklapt de presentator.

Toffe gadget

Toch wil Klaas meer nu hij eenmaal de eerste facetten van het dirigentschap onder de knie heeft. “Ik haat dat eigenlijk een beetje van mezelf. Maar als ik aan zoiets begin wil ik het ook kunnen”, zegt de presentator, die ook best openstaat voor een deelname aan een heel Maestro-seizoen. “Het was nu een beetje alsof ik een hele toffe gadget heb gekregen. Ik had alleen geen idee hoe ik hem moest gebruiken. Dus ik probeerde maar gewoon wat knoppen.”

Naast Klaas maakt ook Richard Groenendijk zijn debuut op de bok, net als Gerard Joling, die door oud-kandidaat Karin Bloemen uit het publiek wordt getrokken. Het deelnemersveld is verder aangevuld met voormalig Maestro-deelnemers als Carlo Boszhard, Tanja Jess en Lucille Werner. Willeke Alberti en Johnny de Mol zingen samen een duet: De glimlach van een kind.

Goede doelen

De Maestro-special wordt uitgezonden onder de noemer Eén voor kinderen. In de uitzending wordt aandacht gevraagd voor de goede doelen UNICEF Nederland, Edukans, het Liliane Fonds en Het Vergeten Kind. Zij willen samen zoveel mogelijk kinderen in Nederland en in het buitenland een betere toekomst geven.