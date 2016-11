'Zoontje Michael Bublé heeft kanker'

LOS ANGELES - Vreselijk nieuws voor Michael Bublé. Bij zijn driejarige zoon Noah zou kanker ontdekt zijn.

Door ANP - 4-11-2016, 4:16 (Update 4-11-2016, 4:16)

Het bericht komt van de Argentijnse krant La Nacion. Volgens Perez Hilton schrijft de krant dat Michaels vrouw Luisana halsoverkop naar de VS is afgereisd voor een behandeling van Noah. De Canadese zanger en de Argentijnse actrice hebben naast de peuter nog een elf maanden oude zoon, Elias.

Het nieuws komt een dag na de publicatie van een interview dat de muzikant gaf aan homoblad PrideSource. Daarin vertelt hij uitgebreid over zijn kinderen. "Mijn doel in het leven is dat zij mooie, gelukkige mensen zijn."

Eerder deze week zegde Michael al zijn verplichtingen af, waaronder een bezoek in Nederland aan RTL Late Night.