Emma Watson liet verleden van Belle aanpassen

LOS ANGELES - Voordat Emma Watson begon in haar rol als Belle in de live-action remake van Disney's Beauty And The Beast, had ze wel nog een verzoek aan de filmstudio.

Door ANP - 4-11-2016, 4:03 (Update 4-11-2016, 4:03)

"Ik vroeg me af: wat doet ze de hele dag? En waarom is ze een buitenbeentje, behalve dan dat ze van boeken lezen houdt?," vertelt de Britse in Entertainment Weekly. "Dus verzonnen we een verhaal voor haar. Nu is zij de uitvinder; ze heeft een wasmachine bedacht, zodat ze niet meer hoef te wassen en meer tijd heeft om te lezen."

In de animatieversie uit 1991 is het de vader van Belle die uitvinder is. Tijdens een van zijn expedities om een uitvinding aan de man te brengen, raakt hij gevangen in het huis van het beest. Deze keer maakt Belles pa, gespeeld door Kevin Kline, muziekdozen. Daarmee laat hij zijn dochter muziek van over de hele wereld horen, zonder dat zij haar veilige huis hoef te verlaten.