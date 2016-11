Prince Michael Jackson in muziekbusiness

LOS ANGELES - Prince Michael Jackson treedt voorzichtig in de voetsporen van zijn beroemde vader. De 19-jarige zoon van de in 2009 overleden 'King of Pop' gaat de showbusiness in als producent van muziekvideo's. PC Jackson zei donderdag in de Los Angeles Times dat hij daarvoor een eigen bedrijf, 'King's Son Productions', heeft opgericht. Hij debuteert met een clip van rapper Omer 'O-Bee' Bhatti, die de song 'Automatic' ten gehore brengt.

"Muziek is een groot deel van mijn leven'', aldus junior, die al op jonge leeftijd tegen zijn vader zei dat hij ooit producent en regisseur wilde worden. "Iedereen dacht dat ik wel zou gaan zingen en dansen, maar dat kan ik allebei niet'', bekende Jackson, die sinds 2015 aan een universiteit in Californië bedrijfseconomie studeert.