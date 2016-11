Olaf Koens vader geworden van zoon

JERUZALEM - Olaf Koens is vader geworden van een zoon. Het donderdag geboren kindje heet Laurens Boelo Koens, laat de correspondent van RTL Nieuws vanuit Jeruzalem weten.

Door ANP - 3-11-2016, 21:58 (Update 3-11-2016, 21:58)

"Het is lang geleden dat ik een nacht doorhaalde. En wat een nacht. De zon komt op boven Jeruzalem'', twitterde Olaf aan het begin van de dag. Donderdagavond twitterde de Midden-Oostencorrespondent de reden van zijn lange nacht: "Vandaag geboren onder deze hemel: Laurens Boelo Koens. Mijn zoon. Moeder en kind maken het goed. Ik bezweek er bijna onder. Nu een borrel drinken op mijn zoon."

Olaf is nu ruim een jaar correspondent in het Midden-Oosten. Daarvoor had hij Rusland als standplaats.