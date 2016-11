Remake van Paul Verhoevens Starship Troopers

LOS ANGELES - De sciencefictionfilm Starship Troopers (1997) van Paul Verhoeven krijgt een remake. The Hollywood Reporter meldt dat Columbia Pictures een nieuw script laat schrijven door Mark Swift en Damian Shannon. Dit duo zit ook achter de film Baywatch die volgend jaar uitkomt.

Door ANP - 3-11-2016, 21:14 (Update 3-11-2016, 21:14)

De studio laat weten dat de nieuwe versie van Starship Troopers wordt gebaseerd op de gelijknamige roman van Robert A. Heinlein, die verscheen in 1959. De film van Paul Verhoeven week juist sterk af van het originele verhaal uit het boek.

Robert A. Heinlein schreef over de achttienjarige jongen Juan (Johnnie) Rico die in het leger gaat in een tijd dat de aarde verwikkeld is in een oorlog met spinachtige ruimtewezens. Verhoevens verfilming is vooral een parodie.