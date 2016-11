Film The Dark Tower later in bioscoop

LOS ANGELES - De Hollywoodfilm The Dark Tower, gebaseerd op de boeken van Stephen King, komt vijf maanden later uit in de bioscoop. Fans moeten tot eind juli wachten, meldt Deadline op gezag van filmstudio Columbia.

Door ANP - 3-11-2016, 20:17 (Update 3-11-2016, 20:17)

Door de releasedatum te verplaatsen van februari naar juli hoopt de filmstudio een blockbuster voor de zomer te kunnen afleveren. Daarbij wint Columbia nog enkele maanden extra tijd om de speciale effecten te vervolmaken.

The Dark Tower is onderdeel van de zevendelige boekenserie van King. Idris Elba en Matthew McConaughey spelen de hoofdrollen. Nikolaj Arcel is de regisseur.