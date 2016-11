Beau van Erven Dorens verwondt zich aan drone

AMSTERDAM - Beau van Erven Dorens heeft zich tijdens de uitzending van RTL Boulevard verwond door met zijn hand een vliegende drone in de tv-studio te pakken. Met een bloedende vinger aan zijn rechterhand zette hij de presentatie voort.

Door ANP - 3-11-2016, 19:47 (Update 3-11-2016, 19:47)

Tech-journalist Merijn Doggen demonstreerde een nieuwe opklapbare drone in de studio van RTL Boulevard. Tot verbazing van presentator Beau, die had verwacht dat er minstens iets mis zou gaan tijdens het vliegen.

Hoewel de demonstratie vlekkeloos verliep, besloot Beau na enige tijd spontaan om achter de desk vandaan te komen en de vliegende drone met een snelle greep uit de lucht te halen. Daarbij werd hij geraakt en schreeuwde de presentator het uit, waarna hij op de grond viel.

Later in de uitzending was te zien dat Beau een pleister had gekregen.