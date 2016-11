Oudejaarsspecial Mindf*ck op NPO 1

HILVERSUM - Illusionist Victor Mids maakt een oudejaarsspecial van zijn programma Mindf*ck. "Het wordt een groot experiment waar een jaar aan voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan, daarnaast licht ik een tipje van de sluier op over hoe ik te werk ga. Wat we precies gaan doen houd ik nog even als verrassing'', laat Victor Mids weten.

Door ANP - 3-11-2016, 19:00 (Update 3-11-2016, 19:00)

De show wordt half november opgenomen in aanwezigheid van publiek en op oudejaarsdag om 21.00 uur uitgezonden door AVROTROS OP NPO 1.

Een nieuw seizoen van Mindf*ck keert in het voorjaar van 2017 terug op de Nederlandse televisie. Dit najaar is Victor Mids met de Duitse variant Mindmagic te zien bij Sat. 1.