Zoon van Ben Affleck speelde met prins George

LONDEN - Het vierjarige zoontje van Hollywood-acteur Ben Affleck heeft afgelopen zomer met prins George en prinses Charlotte gespeeld. Ben Affleck had aanvankelijk niet door dat zijn jongste zoontje Samuel vriendjes uit koninklijke kring had gemaakt, vertelt hij in de Graham Norton Show.

Door ANP - 3-11-2016, 17:51 (Update 3-11-2016, 17:51)

''Ondanks onze bezoekjes aan Windsor Castle, Tower of London en Buckingham Palace zagen we geen enkele royal'', vertelt Ben over zijn verblijf in Londen, waar hij de film Justice League opnam. ''Op een regenachtige dag nam ik mijn jongste mee naar een speelhal voor kinderen. Het was nogal leeg en ik merkte wel dat er nogal een aparte sfeer hing. Ik zag keurig geklede mannen met oortjes in en ik vond dat de beveiliging wel erg streng was voor zo'n plek voor kinderen."

Later begreep de Hollywood-acteur pas wat er aan de hand was. ''Ik was de laatste die doorhad dat prins George en prinses Charlotte met mijn kind speelden''', zei hij lachend. ''Nu kan ik hem vertellen dat hij een verkoudheid te danken heeft aan de koning van Engeland!"

De Graham Norton Show met Ben Affleck als gast wordt vrijdag uitgezonden, weet E! News.