ANP 'Megadeal voor Kim Kardashian'

LOS ANGELES - Kim Kardashian heeft een nieuw miljoenencontract getekend waarmee ze voorlopig verbonden blijft aan de realityserie Keeping Up With The Kardashians. Naar verluidt krijgt ze een bonus van 20 miljoen dollar boven op haar normale inkomsten, zeggen insiders tegen Radar Online.

Door ANP - 3-11-2016, 14:15 (Update 3-11-2016, 14:15)

Sinds Kim slachtoffer werd van de brute overval vorige maand in Parijs, verstopt ze zich in haar kolossale villa in Los Angeles. Dat wordt volgens de bron gevoeld bij de rest van de familie. Zonder haar staat de show op omvallen. "Iedereen in de familie was zich ervan bewust dat als Kim niet zou terugkeren, de show na dit seizoen zou stoppen."

De makers van de serie besloten daarom Kim een bonus te geven om haar over de streep te trekken. "Ze krijgt bovendien meer controle over de productie en de koers van de show. Daarnaast eist ze een eigen camerateam en eigen securityteam om er zeker van te zijn dat ze veilig is", aldus de bron.

Vorige week werden de opnames van Keeping Up With The Kardashians hervat. De productie van de reallifesoap lag ruim drie weken stil na de overval op Kim.