Gebiedsverbod voor stalker Chris Brown

ANP Gebiedsverbod voor stalker Chris Brown

LOS ANGELES - Chris Brown hoeft voorlopig niet te vrezen voor de vrouw die zijn huis herhaaldelijk binnendrong. De rechter heeft de stalker een gebiedsverbod van vijf jaar opgelegd, meldt TMZ.

Door ANP - 3-11-2016, 9:52 (Update 3-11-2016, 9:52)

De vrouw mag in die periode niet in de buurt van Chris of zijn huis komen. Ook zijn de concerten van de zanger verboden gebied.

De fan glipte in december voor het eerst door de poort voor Chris’ huis, waarna de politie haar arresteerde. In april waagde ze een nieuwe poging. De rechtbank verplichtte haar toen in therapie te gaan.